A direção do Desportivo das Aves mostrou-se hoje disponível para suportar as despesas associadas à visita do lanterna-vermelha da I Liga de futebol ao Portimonense, em 26 de julho, num jogo da 34.ª e última jornada.

"O CD Aves, na pessoa do presidente António Freitas, prontifica-se a assumir todas as despesas de deslocação e alojamento para que a equipa profissional tenha condições de marcar presença em Portimão e possa representar com brio e profissionalismo o emblema, salvaguardando a verdade desportiva e defendendo o futebol português", lê-se em comunicado publicado no sítio oficial dos nortenhos na Internet.

A acionista maioritária da Galaxy Believers, empresa que gere o futebol profissional do Desportivo das Aves, Estrela Costa, assumiu hoje à agência Lusa que o clube não iria deslocar-se a Portimão, argumentando que "não estão reunidas as condições para salvaguardar a verdade desportiva e a transparência na luta pela permanência na I Liga".