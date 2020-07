Actualidade

O novo treinador de futebol do Benfica, Jorge Jesus, recordou hoje "13 meses de uma união perfeita" ao despedir-se do Flamengo, num "fim de um ciclo" sem "mágoas" e "ressentimentos", em que demonstrou "eterna gratidão" pela "nação rubro-negra".

"Foram 13 meses de uma união perfeita, tempo em que fui muito feliz, me senti em casa, tivemos conquistas inesquecíveis. Mas hoje nos reunimos com a diretoria do Flamengo e decidimos que era o momento de encerrar nossa relação, sem mágoas, ressentimentos. Um rompimento que não deixará cicatrizes, somente lembranças de vitórias e títulos, de emoções que carregarei para toda vida", escreveu na sua conta na rede social Instagram.

Pouco depois de ser anunciado como novo treinador dos 'encarnados' para a época 2020/21, Jorge Jesus assumiu o "fim de um ciclo" na sua publicação.