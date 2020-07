Covid-19

Os Estados Unidos registaram, nas últimas 24 horas, 77.638 novas infeções e 927 mortes causadas pela covid-19, indicou a Universidade Johns Hopkins.

De acordo com os números contabilizados pela universidade norte-americana, sediada em Baltimore (leste), até às 20:30 de sexta-feira (01:30 de hoje em Lisboa), desde o início da epidemia no país foram contabilizados cerca de 3,36 milhões de casos da doenças causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) no país, enquanto o número de óbitos é de 139.128.

Há várias semanas que os novos contágios têm vindo a aumentar no sul e no oeste do país, de longe o mais afetado do mundo pela doença, em termos absolutos, tanto em número de mortos como de casos.