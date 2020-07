Covid-19

A China diagnosticou 16 novos casos de contágio local de covid-19, na região de Xinjiang, no extremo noroeste do país, indicaram hoje as autoridades chinesas.

O país asiático diagnosticou ainda seis novos casos entre viajantes oriundos do exterior.

Urumqi, a capital de Xinjiang, com 3,5 milhões de habitantes, e onde os primeiros casos foram detetados esta semana, implementou medidas de prevenção e anunciou na sexta-feira a suspensão do metropolitano local e o cancelamento de centenas de voos.