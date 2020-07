Covid-19

A comissão de inquérito constituída pela Ordem dos Médicos para avaliar as circunstâncias clínicas relacionadas com o surto de covid-19 num lar em Reguengos de Monsaraz estima apresentar um relatório até ao final do mês, foi hoje anunciado.

A Ordem dos Médicos explica em comunicado que a comissão de inquérito já foi nomeada e realizou na quinta-feira a primeira visita ao terreno - Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora -, estimando que "até ao final do mês seja apresentado um relatório".

O grupo é coordenado pela secretária do Conselho Regional do Sul e membro do Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade da Ordem dos Médicos, Filipa Lança, e começou a "visitar os locais e a ouvir várias pessoas".