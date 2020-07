Actualidade

(REPETIÇÃO) Lisboa, 18 jul 2020 (Lusa) - O restauro dos Painéis de São Vicente poderá não desvendar todos os seus enigmas, mas irá aproximá-los "o mais possível do original", concluído em 1470 pelo pintor português Nuno Gonçalves, segundo a equipa que lidera o projeto.

O processo de restauro do mítico políptico ainda está no seu início, a decorrer à vista dos visitantes, desde 18 de maio, no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa.

"Parece que não se passa nada, mas este momento é crucial" para o levantamento de informação já existente, e aquela que das pinturas se poderá retirar, mediante tecnologia muito sofisticada, explicou à agência Lusa a especialista em conservação e restauro do MNAA Susana Campos.