Actualidade

Uma equipa internacional de cientistas, na qual participam investigadores da Universidade de Coimbra, concluiu que mudanças locais na biodiversidade podem não acompanhar as tendências globais no curso das alterações climáticas.

Perante a pergunta de como é que os diferentes ecossistemas se comportam perante o aumento médio da temperatura do ar e do mar, a subida do nível do mar ou o aumento de eventos climáticos extremos, a equipa de cientistas concluiu que as "mudanças locais na diversidade, por vezes, não acompanham as tendências globais", afirmou a Universidade de Coimbra (UC), em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O estudo, publicado na revista Nature Communications, juntou 60 investigadores europeus que analisaram 150 séries temporais de biodiversidade, abrangendo mais de seis mil espécies de 21 países da Europa, em diferentes biorregiões.