UE/Cimeira

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia retomaram hoje de manhã em Bruxelas o Conselho Europeu dedicado ao plano de relançamento económico, tendo de ultrapassar ainda muitas divergências para alcançar um acordo.

Depois de um primeiro dia de trabalhos, na sexta-feira, que não permitiu grandes avanços nas negociações, a cimeira foi retomada hoje perto das 11:30 locais (10:30 de Lisboa), indicou o porta-voz do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que, antes de voltar a sentar à mesa os 27, reuniu-se esta manhã com os líderes de Alemanha, França, Holanda, Espanha e Itália, em mais um esforço para desbloquear o impasse nas conversações.

Apesar dos intensos contactos entre líderes ao longo das últimas semanas e das muitas horas de discussões no primeiro dia da cimeira, os 27 ainda estão longe de um entendimento que permita aprovar por unanimidade o próximo quadro orçamental da União, na ordem dos 1,07 biliões de euros, e um Fundo de Recuperação num montante de 750 mil milhões, as bases do plano europeu para superar a profunda crise socioeconómica provocada pela pandemia de covid-19.