Covid-19

O Presidente do Irão admitiu hoje que 25 milhões de iranianos possam ter sido infetados com o coronavírus desde o início do surto no país, em fevereiro.

Hassan Rouhani baseou-se num estudo do Ministério da Saúde iraniano para avançar com o elevado número, sem precedentes.

Ao mesmo tempo, o Presidente serviu-se do número para instar os cidadãos iranianos a levarem a pandemia a sério.