O treinador espanhol Robert Moreno, de 42 anos, foi hoje despedido do AS Mónaco e vai ser substituído no comando da equipa de futebol pelo croata Niko Kovac, confirmaram fontes próximas do clube.

A informação começou por ser avançada pelo jornal L'Équipe, indicando que o antigo selecionador espanhol, e também ex-adjunto de Luis Enrique na seleção de Espanha e antes no FC Barcelona, estava de saída, apesar de ter contrato até 2022.

Moreno tinha chegado no final de 2019 ao AS Mónaco, que conta com Gelson Martins e tinha Adrien Silva, por empréstimo do Leicester, então para substituir o treinador português Leonardo Jardim.