Actualidade

A MEO refutou hoje "todas as acusações que lhe são dirigidas" no âmbito de um processo da Autoridade da Concorrência que acusa a operadora, juntamente com a NOS, NOWO e Vodafone, de limitar a concorrência em publicidade no Google.

"A MEO confirma que foi ontem notificada desta nota de ilicitude da Autoridade da Concorrência (AdC). Convicta da sua inocência, no cumprimento da lei, a MEO irá dar resposta à notificação, refutando todas as acusações que lhe são dirigidas", pode ler-se na resposta enviada à Lusa pela Altice Portugal/MEO.

A MEO repudiou ainda "veementemente a forma como estes processos vêm a público causando danos à imagem e bom nome das empresas. Neste caso concreto em menos de 12 horas após notificação, já a imprensa o noticia, estando em linha com a necessidade de mediatismo verificada ao longo desta semana por parte desta Autoridade".