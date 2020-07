Actualidade

A equipa de futebol do Sporting arrancou hoje a preparação para o jogo com o Vitória de Setúbal, no Estádio José Alvalade, da 33.ª jornada da I Liga, com o grupo quase a 100%.

Com as recuperações de lesão dos argentinos Marcos Acuña e Luciano Vietto, que já tinham sido integrados em pleno antes da folga de sexta-feira, o treinador Rúben Amorim tem apenas indisponível o avançado Luiz Phellype.

O jogo entre 'leões' e sadinos disputa-se na terça-feira, com início marcado para as 19:00, e é importante para ambos: o Sporting quer manter o terceiro lugar, de acesso direto à fase de grupos da Liga Europa, o Vitória de Setúbal a manutenção.