Actualidade

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) anulou uma sanção de três anos de exclusão das competições profissionais de futebol aplicada ao Académico de Viseu pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"A Académico de Viseu Futebol Clube SAD não cometeu a infração por que foi sancionada, havendo que reconhecer a procedência do recurso que trouxe ao TAD", informou a SAD do clube beirão, que compete na II Liga portuguesa de futebol, citando o acórdão que recebeu do TAD.

O caso remonta a 28 de dezembro de 2018, quando foi instaurado um processo disciplinar ao clube, por "eventual prestação de falsas informações à Liga", nomeadamente sobre o cumprimento dos pressupostos de natureza financeira para a época 2018/19.