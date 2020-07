UE/Cimeira

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, continua a promover consultas à margem da cimeira de líderes, em Bruxelas, tentando agora obter apoio da 'chanceler' alemã, Angela Merkel, do Presidente francês, Emmanuel Macron, e do primeiro-ministro holandês, Mark Rutte.

Com a reunião plenária do Conselho Europeu - dedicado ao plano de relançamento económico da União Europeia (UE) após a crise da covid-19 -, interrompida desde a hora de almoço para consultas bilaterais, Charles Michel tenta agora, por um lado, obter apoio daqueles que são os dois líderes com mais peso e vistos como 'mediadores' (Angela Merkel e Emmanuel Macron), e por outro amenizar as reticências do mais cético entre os 27 (Mark Rutte).

"As negociações sobre o Quadro Financeiro Plurianual e o Fundo de Recuperação continuam a decorrer", informou o porta-voz do Conselho Europeu, Barend Leyts, através do Twitter, naquela que tem sido a forma utilizada para dar informações oficiais à imprensa.