Covid-19

O Ministério da Saúde britânico suspendeu o sistema de contagem diária de mortes provocadas pela covid-19 no Reino Unido, enquanto procede a uma revisão de alegadas "falhas estatísticas" detetadas na forma de calcular os óbitos.

A revisão foi determinada pelo secretário de Estado da Saúde britânico, Matt Hancock, depois de investigadores identificarem falhas na forma de contabilizar, no conjunto do país, as mortes registadas após um teste diagnóstico.

Segundo a página na internet do Ministério da Saúde britânico, nas últimas 24 horas registaram-se 827 novos casos positivos no Reino Unido, ascendendo o total de infetados desde o início da pandemia a 294.066.