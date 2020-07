Covid-19

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, pediu hoje mais ação para fomentar a recuperação económica pós-pandemia de covid-19, após uma reunião virtual com ministros das Finanças e governadores dos Bancos Centrais do G20.

"À medida que entramos na próxima fase da crise, uma ação de políticas mais aprofundada será necessária, bem como o aumento da cooperação internacional. O plano de ação do G20 é chave para este esforço", disse Kristalina Georgieva, no final da reunião com os responsáveis do bloco de 19 economias e da União Europeia, segundo uma nota de imprensa do FMI hoje divulgada.

A diretora-geral do FMI realçou que devido ao impacto continuado da pandemia de covid-19, "a economia mundial depara-se com uma recessão profunda este ano, com uma recuperação parcial e desequilibrada em 2021".