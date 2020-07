Covid-19

A Guiné-Bissau registou nos últimos oito dias mais 107 infeções pelo novo coronavírus, aumentando o número de casos acumulados no país para 1.949, disse hoje o responsável do Centro de Operações de Emergência de Saúde (COES).

"Foram registados 107 novos casos de infeções pelo novo coronavírus no período entre 09 e 17 de julho", afirmou o coordenador do COES, Dionísio Cumba, na conferência de imprensa semanal de balanço da evolução da pandemia provocada pelo novo coronavírus no país.

Segundo o médico guineense, com as novas infeções, a Guiné-Bissau passa a registar um total de casos acumulados de 1.949, dos quais 1.067 permanecem ativos.