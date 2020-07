Covid-19

A Alemanha registou hoje mais 529 casos de covid-19 e mais uma morte nas últimas 24 horas, elevando o número de infetados para 201.372 e o de óbitos para 9.083, de acordo com dados do Instituto Robert Koch (RKI).

De acordo com o instituto pertencente ao Ministério da Saúde alemão, houve ainda um número estimado de 300 casos curados, o que elevou o número total para os 187.000.

Os estados com mais casos registados são a Baviera, com 49.702 casos (71 hoje) e, com 45.910, a Renânia do Norte - Vestefália, jurisdição em que se verificou hoje um aumento diário de 200 casos, número acima do estado seguinte que registou mais casos diários (Baden-Württemberg, com 78 casos).