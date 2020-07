Actualidade

Vários bombeiros ficaram feridos, um deles com maior gravidade, no despiste de uma viatura de combate a incêndios, em Alvega, no concelho de Ourém (Santarém), disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo a fonte do comando territorial de Santarém da GNR, há "vários bombeiros feridos", sendo que um deles terá de ser transportado de helicóptero devido à gravidade dos ferimentos.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta para o acidente foi dado às 15:53, estando no local, cerca das 18:00, 24 operacionais, 10 viaturas e um meio aéreo.