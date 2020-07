UE/Cimeira

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, afirmou hoje que os líderes europeus estão "num impasse" sobre o Fundo de Recuperação da pandemia de covid-19 e apelou aos países 'frugais' para cederem e ajudarem a União Europeia.

"Estamos numa fase de impasse, está a ser mais difícil do que o inicialmente previsto; há, no entanto, muitas questões sobre as quais estamos a debater e não conseguimos chegar a um acordo", disse Conte, num vídeo publicado nas redes sociais e citado pela agência espanhola de notícias, a Efe.

Os 27 países da União Europeia debatem o quadro de apoio para a UE entre 2021 e 2027 e o Fundo de Recuperação Económica que a Comissão Europeia propôs e que teria uma dotação de 750 mil milhões de euros, escreve a Efe, notando que o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, defende que o fundo mantenha essa dotação, mas que os subsídios e ajudas diretas passem de 500 mil milhões para 450 mil milhões, e que as ajudas ascendam a 300 mil milhões face aos 250 mil milhões anteriormente propostos.