Covid-19

As autoridades de saúde húngaras mudaram hoje a classificação de Portugal de amarelo para verde em relação às restrições de entrada devido à covid-19.

Numa nota publicada na página do Governo da Hungria, além da alteração da classificação de Portugal, é anunciada a mudança do Canadá de vermelho para amarelo.

A nota indica que as restrições de entrada para certos países visam impedir a introdução do SARS-CoV-2, o vírus que provoca a covid-19, no país, de forma a evitar mais restrições.