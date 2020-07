Incêndios

O incêndio que reacendeu hoje na Serra de Valongo está "fora de controlo" em direção a Paços de Ferreira, para a zona industrial de Seroa, enquanto a frente de Valongo encontra-se em "rescaldo", disse fonte da Proteção Civil.

"O incêndio no lado de Valongo está em rescaldo. A situação está complicada em Paços de Ferreira, progrediu de Santo Tirso em direção a Paços de Ferreira e aí está muito complicado. Ele foi em direção à cadeia e agora vai em direção à zona industrial de Seroa. Está fora de controlo. Possivelmente foi por causa do vento e das condições da zona", indicou à Lusa o comandante da proteção civil de Valongo, Delfim Cruz.

Do lado de Valongo, no distrito do Porto, o incêndio está "em fase de rescaldo e vigilância", que vai durar toda a noite, enquanto na manhã de domingo vai haver um reforço com "equipas de sapadores florestais" para continuarem as operações de rescaldo.