Incêndios

O primeiro-ministro manifestou hoje a sua "profunda consternação" e enviou condolências em nome do Governo pela morte de um bombeiro voluntário de Leiria, no sábado, quando participava nas operações de rescaldo de um incêndio na freguesia de Arrabal.

"Foi com profunda consternação que tomei conhecimento do falecimento de Filipe Pedrosa, bombeiro voluntário da corporação de Leiria, vítima de doença súbita, que cumpria a sua missão nas operações de rescaldo e vigilância de um incêndio em Arrabal, Leiria", refere António Costa, numa nota de pesar do gabinete do primeiro-ministro e divulgada também na sua conta oficial na rede social Twitter.

"Uma fatalidade que nos entristece", acrescenta o chefe do Governo, enviando à família e amigos, bem como à corporação dos bombeiros voluntários de Leiria, os seus sentimentos e de todo o Governo.