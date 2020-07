Incêndios

O reacendimento do incêndio na serra de Valongo atingiu, sábado à noite, uma empresa no parque industrial da Seroa, no concelho vizinho de Paços de Ferreira, distrito do Porto, provocando a destruição de equipamentos, disse hoje fonte dos bombeiros.

Em declarações à agência Lusa, o comandante dos bombeiros de Santo Tirso, Filipe Carneiro, disse que uma empresa foi atingida pelas chamas naquela zona industrial, provocando a destruição de "alguns equipamentos", mas sem afetar a estrutura do edifício.

De acordo com o comandante, o incêndio mantém uma frente ativa, mas as condições estão mais "favoráveis", apesar do "receio" relativamente ao vento que possa ocorrer ao início da manhã de hoje.