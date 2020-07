Moçambique/Ataques

A consultora EXX Africa sustentou hoje que o norte de Moçambique está cada vez mais perigoso, com as empresas estrangeiras no gás a serem consideradas hostis e a situação a poder descambar numa guerra civil.

"É provável que os investimentos estrangeiros que providenciam uma receita substancial ao Governo vão eventualmente ser olhados como uma ameaça e uma presença hostil no norte de Moçambique", escrevem os analistas desta consultora numa análise à situação no país.

"Este cenário faz lembrar outras insurgências em África, como o enclave angolano de Cabinda ou o rio Delta, na Nigéria, e a necessidade de medidas eficazes, coordenação e apoio regional e investimento socioeconómico nesta pobre região nortenha é cada vez mais urgente porque a insurgência arrisca-se a desaguar numa guerra civil total", lê-se no relatório enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso.