Covid-19

A crise provocada pela pandemia de covid-19 veio "destruir" o que poderia ser o "melhor ano para a indústria portuguesa do golfe turístico", defendeu o Conselho Nacional da Indústria do Golfe (CNIG), pedindo a redução do IVA para 6%.

"Janeiro e fevereiro, meses de época baixa, começaram muito bem e tivemos um nível de reservas para a chamada época alta - março, abril, maio, setembro, outubro e novembro -, substancialmente superiores, na ordem dos 10% ou 15%, ao que aconteceu em 2019", indicou o presidente do CNIG, em declarações à Lusa.

Perante este cenário, o setor tinha a expectativa de que este seria "o melhor ano" para o golfe turístico em Portugal, resultado de um longo trabalho, que levou Portugal a ser considerado o melhor destino de golfe, conforme explicou Luís Correia da Silva.