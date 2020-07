Covid-19

Um responsável da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), em Manaus, afirma que o governo do estado do Amazonas "tem contribuído muito" para atenuar os efeitos da covid-19 nas populações indígenas e ribeirinhas da floresta, mas "o Governo brasileiro pouco".

"O Governo do estado do Amazonas faz parte da Aliança que a FAS está liderando e tem contribuído muito para atenuar os efeitos da pandemia e apoiar as populações indígenas e ribeirinhas dentro do que pode, face aos seus recursos financeiros", disse, em entrevista à Lusa por telefone, a partir de Manaus, o coordenador de empreendedorismo da organização, Wildney Mourão.

Já o Governo brasileiro "pouco tem apoiado" e "está mais preocupado com o retorno da economia", afirmou.