Actualidade

O internacional português João Félix teve alta médica, depois de falhar por lesão os três últimos jogos do Atlético de Madrid, e pode ser opção para o jogo de hoje, de 'despedida' da Liga espanhola de futebol.

"O jogador luso recebeu alta médica dos serviços médicos do clube e estará disponível para o último jogo da 'La Liga', frente à Real Sociedad, no Wanda Metropolitano", indica o 'Atleti' na sua página oficial.

João Félix recuperou de um edema ósseo no tornozelo esquerdo, lesão que o fez falhar os três últimos jogos do Atlético de Madrid, com Celta de Vigo (1-1), e as vitórias com Bétis (1-0) e Getafe (2-0).