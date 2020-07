Actualidade

O Papa Francisco apelou hoje à comunidade internacional que fomente a paz duradoura na fronteira entre o Azerbaijão e a Arménia, que tem vivido dias de tensão que ameaçam reavivar o conflito mais antigo do espaço pós-soviético.

"Sigo com preocupação o recrudescimento das tensões armadas na região do Cáucaso, na fronteira entre a Arménia e o Azerbaijão", disse o Papa Francisco após a oração do Angelus, citado pela agência Efe.

O líder da igreja católica disse ainda rezar "pelas famílias das vítimas que perderam a vida", e esperar que "com o esforço da comunidade internacional e o diálogo entre as partes se possa chegar a uma solução pacífica e duradoura".