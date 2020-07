Actualidade

A Federação de Campismo de Portugal vai recorrer aos tribunais para tentar evitar o anunciado despejo do parque do Cabedelo, na Figueira da Foz, e a autarquia local contrapõe com uma ação contra os responsáveis federativos.

Em declarações à agência Lusa, João Queiroz, presidente da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP), confirmou o teor de uma carta enviada enviada recentemente aos campistas (a esmagadora maioria proprietários de caravanas que funcionam como habitação de férias) e funcionários do parque de campismo do Cabedelo, onde anuncia o recurso "imediato à via judicial, através de ação e providência cautelar" para tentar evitar a posse administrativa do espaço, deliberada pela Câmara Municipal da Figueira da Foz e agendada para 01 de agosto.

O município tem em curso no Cabedelo uma obra de requalificação urbana - que estava prevista ser concluída em 2019 mas atrasada vários meses face ao prazo inicial - cujo desenvolvimento impõe o atravessamento do parque de campismo por uma nova estrada, bem como a disponibilização de parte de um terreno junto à atual portaria para construção de uma praça, onde atualmente se situa o parque de estacionamento, em terra batida, que serve a praia.