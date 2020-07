Actualidade

O jogo em Tondela, da 33.ª jornada da I Liga de futebol, é "decisivo" para o objetivo do terceiro lugar e, por isso, o treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, frisou hoje a importância da vitória.

"Se é um jogo de ganhar ou ganhar? Sim, claramente. Esta semana, o nosso presidente antecipou exatamente isso e é um estado de espírito comum cá dentro, desde a presidência, estrutura, treinador, os jogadores também completamente focados nesse objetivo. A prioridade é ganhar em Tondela, para depois fazer as contas no final", disse o técnico na antevisão da partida.

Com o empate do Famalicão, no sábado (2-2 com o Boavista), o Sporting de Braga garantiu matematicamente o quarto lugar, mas isso não significa menos pressão.