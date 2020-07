Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse hoje que os portistas vão entrar em campo frente ao Moreirense "como se ainda não tivesse conquistado o título nacional", em jogo da 33.ª jornada da I Liga de futebol.

O técnico tem consciência das dificuldades que esperam a equipa para este jogo, mas esclarece que a vitória é o único cenário que quer ver no último jogo no estádio do Dragão esta época.

"Vamos apanhar uma equipa que está confortável na tabela classificativa. Pelos números e pelo que vejo, têm a dinâmica de jogo bastante consistente. Nos últimos 14 jogos só têm uma derrota. Isso diz bem o nível da equipa", começou por referir Sérgio Conceição, que acredita que vai encontrar uma equipa "fresca, motivada e tranquila".