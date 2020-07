Actualidade

O treinador do Moreirense prometeu hoje uma equipa a querer "fazer um bom jogo e trazer pontos", no duelo de segunda-feira, com o FC Porto, da 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Com uma posição tranquila na tabela classificativa [8.º lugar], e o objetivo da permanência já há algum tempo alcançado, Ricardo Soares acredita que pode surpreender um adversário que já assegurou o título nacional desta época.

"Sabemos que vamos defrontar o campeão nacional, mas iremos ao Estadio do Dragão para fazer o nosso trabalho, que passa por fazer um bom jogo e trazer pontos", assumiu o técnico.