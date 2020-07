Covid-19

Vinte e um utentes de um lar em Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, infetados com covid-19, estão curados, após um surto que já provocou 17 mortos, informou hoje a Câmara Municipal.

"No dia de hoje já podemos registar os primeiros 21 utentes curados e mais dois na comunidade, atingindo, assim, as cinco dezenas de curas no surto do mês passado", lê-se num comunicado divulgado pela Autoridade Municipal de Proteção Civil.

De acordo com a atualização do boletim epidemiológico, o número de casos ativos do surto baixou para 95, incluindo 44 utentes e 15 funcionários do lar, além de 36 pessoas da comunidade.