Covid-19

São Tomé e Príncipe registou mais cinco novos positivos de covid-19 nas últimas 48 horas, elevando para 746 infeções acumuladas no país, de acordo com a porta-voz do Ministério da Saúde.

De acordo com a fonte, destes cinco casos do novo coronavírus, três foram registados nas últimas 24 horas após 20 testes realizados pelos serviços sanitários, e outros dois foram detetados no sábado.

A porta-voz do Ministério da Saúde, Isabel dos Santos, que apresentou o Boletim Diário Coronavírus aos jornalistas, sublinhou que o número de pacientes recuperados aumentou para 451, estando internadas cinco pessoas infetadas pelo novo coronavírus no hospital de campanha.