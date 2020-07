Actualidade

O secretário-geral do PS, António Costa, saudou hoje todos os que participaram nas eleições das federações distritais do PS, defendendo que contribuíram para "afirmar a riqueza do pluralismo e da diversidade de opiniões" no partido.

Numa mensagem a que a Lusa teve acesso e que foi enviada aos que participaram nas eleições internas que decorreram por todo o país, António Costa começa por referir que está desde sexta-feira a participar, na qualidade de primeiro-ministro, no Conselho Europeu em Bruxelas "na defesa dos valores da solidariedade europeia e a procurar contribuir para um acordo que responda às necessidades de recuperação da economia e do emprego".

"Mesmo assim, acompanhei e participei com os milhares de socialistas que, por todo o país, contribuíram para afirmar a riqueza do pluralismo e da diversidade de opiniões no interior do PS", destacou o secretário-geral socialista, que votou eletronicamente.