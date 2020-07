UE/Cimeira

Os líderes europeus sentaram-se finalmente todos à mesma mesa hoje ao início da noite, naquela que é a primeira reunião a 27 do terceiro dia da cimeira de Bruxelas em busca de um acordo sobre o plano de relançamento.

"O jantar começou agora com a UE27", escreveu o porta-voz do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na rede social Twitter, cerca das 19:20 locais (18:20 de Lisboa).

Iniciado na sexta-feira, o Conselho Europeu consagrado ao pacote de recuperação da economia europeia face à crise da covid-19 deveria ter sido retomado hoje ao final da manhã, mas o reinício da sessão plenária, a 27, foi sendo sucessivamente adiado devido às consultas, nos diversos formatos, que Charles Michel foi realizando ao longo do dia com diferentes Estados-membros, em simultâneo com encontros paralelos entre delegações.