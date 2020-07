Actualidade

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas sem gravidade no despiste de um veículo ligeiro ocorrido hoje à tarde na Autoestrada 2 (A2), na zona de Grândola (Setúbal), disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o alerta foi dado às 16:56 e que o despiste do veículo ligeiro de passageiros ocorreu ao quilómetro 106 da A2, no sentido sul-norte.

As vítimas foram transportadas para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA) em Santiago do Cacém.