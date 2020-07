Actualidade

A direção do Desportivo das Aves cedeu o pavilhão do clube aos futebolistas e outros funcionários do lanterna-vermelha da I Liga para realizarem testes à covid-19, dois dias antes da receção ao Benfica, da 33.ª jornada.

"Temos feito tudo para desbloquear situações que são impostas pela [acionista da SAD] Estrela Costa, mas a porta está fechada, eles estão trancados no estádio. O plantel esteve disponível para fazer o teste, sem o qual o jogo já seria inviável, pelo respeito ao clube e não à SAD. Isto é muito grave para o futebol português e já tem repercussão no estrangeiro", referiu aos jornalistas o presidente António Freitas.

Os nortenhos vão faltar ao jogo com o Benfica, uma vez que a apólice de seguro de acidentes de trabalho foi anulada, confirmou hoje à Lusa fonte da administração liderada pelo chinês Wei Zhao, que já tinha cancelado o treino agendado para as 17:30 e a despistagem ao novo coronavírus, obrigatória nas 48 horas anteriores à partida com as 'águias', consoante o protocolo definido para o reinício da I Liga em plena pandemia.