Actualidade

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) está a fazer "tudo" para que o Desportivo das Aves realize os últimos dois jogos da I Liga, frente a Benfica e Portimonense, disse hoje à Lusa a diretora-executiva do organismo.

"Neste momento, o nosso objetivo é que se mantenha a integridade da competição e que o Desportivo das Aves vá a jogo. Tudo estamos a fazer nesse sentido, temos a informação que é essa a vontade dos vários intervenientes", afirmou Sónia Carneiro, em declarações à agência Lusa.

A SAD do emblema do concelho de Santo Tirso confirmou hoje à Lusa a ausência do embate com o Benfica, na terça-feira, uma vez que a apólice de seguro de acidentes de trabalho foi anulada, depois de já ter anunciado a falta de comparência na visita ao Portimonense, da 34.º e última jornada.