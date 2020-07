Covid-19

O Brasil registou 23.529 novos casos de covid-19 e 716 óbitos provocados pela doença em 24 horas, totalizando 2.098.389 infeções e quase 80 mil mortes (79.488), informou hoje o Ministério da Saúde do país.

Segundo a última atualização de um portal com dados fornecidos pelo Governo brasileiro, 1.371.229 pessoas já recuperaram da doença e 647.672 ainda estão sob acompanhamento.

Neste domingo, dezenas de apoiantes do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, realizaram um ato na cidade de Brasília no qual muitos participantes foram apanhados em flagrante sem máscara de proteção facial, desrespeitando normas de proteção e distanciamento social impostas pelo governo regional.