Actualidade

Portugal bateu o recorde de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) em 2019, com 158 projetos, mas a pandemia de covid-19 poderá pôr em risco 20% deles, considera o estudo hoje divulgado da EY Portugal.

Na edição do estudo EY Attractiveness Survey Portugal 2020, que anualmente avalia a perceção dos investidores estrangeiros relativamente à atratividade do país enquanto destino de IDE, refere-se que 2019 "assume-se como um marco histórico para Portugal no que ao Investimento Direto Estrangeiro diz respeito".

No ano passado o número de projetos anunciados atingiu os 158, "valor recorde que representa uma aceleração de 114% face aos 74 projetos registados em 2018".