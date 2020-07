Actualidade

O treinador Ivo Vieira anunciou hoje que vai deixar o Vitória de Guimarães, da I Liga portuguesa de futebol, após o final da temporada 2019/20, marcado para o próximo fim de semana.

Na conferência de imprensa após o triunfo caseiro dos vimaranenses sobre o Marítimo (1-0), em partida da 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, realizada neste domingo, o técnico confirmou a saída, após não ter sido garantido o objetivo de apuramento para a Liga Europa da próxima época, já que a equipa ocupa o sétimo lugar, com 49 pontos, e não pode almejar a melhor posição.

"A minha intenção foi ficar muitos anos no Vitória. Qualquer trabalhador trabalha para dar continuidade [a um projeto]. Mas tem de se respeitar aquilo que se quer para o futuro do clube. Se o principal objetivo da época não foi conseguido, acho perfeitamente normal a ligação entre as pessoas [administração da SAD do Vitória e treinador] acabar", justificou.