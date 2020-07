Covid-19

O México registou 296 mortos e 5.311 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 39.184 óbitos e 340.000 infeções desde o início da epidemia, indicou o Ministério da Saúde mexicano.

A mesma fonte admitiu no entanto que o balanço pode chegar às 383.847 infecções e 41.049 mortes, considerando os casos ainda à espera de resultados clínicos.

O México é o sétimo país com mais casos e o quarto com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.