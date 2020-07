UE/Cimeira

O Conselho Europeu que decorre em Bruxelas em busca de um acordo sobre o plano de relançamento da UE continua interrompido para conversações à margem, que se prolongam há já cinco horas e meia.

Depois do jantar de trabalho no domingo, o presidente do Conselho Europeu interrompeu a reunião plenária, supostamente por 45 minutos, segundo o anúncio do seu porta-voz, mas às 05:00 locais (04:00 de Lisboa) os trabalhos formais ainda não foram retomados, apesar de os chefes de Estado e de Governo terem recebido indicações durante a madrugada de que a reunião plenária recomeçaria às 04:15 locais.

De acordo com fontes europeias, o objetivo de Charles Michel para esta madrugada passa por tentar 'fechar' o Fundo de Recuperação - deixando as negociações sobre o Quadro Financeiro Plurianual da União de 2021-2027 para depois de algumas horas de sono -, e sobre a mesa estará uma proposta que mantém o montante global do mesmo em 750 mil milhões de euros - como propunha a Comissão -, mas repartidos de forma igual entre subsídios a fundo perdido e empréstimos (375 mil milhões cada).