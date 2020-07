Actualidade

A China investiu em Angola, entre janeiro e maio deste ano, 120 milhões de dólares (106 milhões de euros) mais de metade do valor total concretizado em 2019, revelou à Lusa o embaixador, Gong Tao.

"No ano passado, o volume do investimento chinês em Angola situou-se nos 200 milhões de dólares e nos primeiros cinco meses deste ano o volume do investimento direto, mesmo com a pandemia, alcançou 120 milhões de dólares (177 milhões de euros)", adiantou o diplomata em entrevista à Lusa.