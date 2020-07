Hell´s Angels

O debate instrutório do processo Hell´s Angels, com 89 arguidos e que envolve crimes como associação criminosa e tentativa de homicídio, começa hoje em Lisboa.

Face aos problemas da pandemia e à necessidade de espaço, o debate instrutório, que principia com as alegações do Ministério Público, vai decorrer, a pedido do juiz de instrução Carlos Alexandre, no auditório da sede da Polícia Judiciária EM Lisboa.

O debate instrutório esteve previsto para maio, mas na altura o juiz decidiu adiar por entender que o sistema eletrónico Webes, utilizado nos tribunais, não reunia as condições necessárias para prosseguir os trabalhos.