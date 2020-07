Actualidade

Teerão, 20 jul 2020 - O Irão executou hoje um homem condenado por espionagem ao serviço dos Estados Unidos e de Israel, anunciou a Justiça iraniana.

"Mahmoud Moussavi Majd foi executado na segunda-feira de manhã [hoje] por espionagem, para que o caso da sua traição contra o seu país seja encerrado para sempre", pode ler-se no 'site' oficial da justiça iraniana, Mizan Online, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Majd foi acusado de ter fornecido informações aos Estados Unidos e a Israel sobre as deslocações do general Qassem Suleimani, comandante da Força Quds, unidade de elite encarregada das operações externas dos Guardas da Revolução, que foi assassinado no início de janeiro num ataque de um aparelho não tripulado ('drone') norte-americano em Bagdade.