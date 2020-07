Covid-19

O bastonário dos Psicólogos acredita que a pandemia de covid-19 vai fazer de 2020 um ano pior em termos de problemas de saúde mental no trabalho, que em 2019 custou 3,2 mil milhões de euros às empresas portuguesas.

"Os custos de 2020 podem ser piores, mas é muito cedo para fazermos afirmações conclusivas. O que podemos saber é que, na generalidade dos casos, as más práticas não tendem a ficar melhores por causa do teletrabalho. Até porque, na maior parte dos casos, não é teletrabalho, estamos a falar de trabalho à distância com dificuldade de conciliação com a vida pessoal e familiar", previu Francisco Miranda Rodrigues, em declarações à Lusa.

O psicólogo justificou esta opinião dizendo que o teletrabalho "não foi pensado e planeado", nem houve "formação e estratégia" que permitisse "pensar numa organização de trabalho diferente".