Covid-19

A Índia registou mais de 40 mil infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, um novo recorde no país, informaram hoje as autoridades.

Os 40.425 novos casos elevaram o total de contágios na Índia para 1.118.043, dos quais 27.497 resultaram em mortes.

O país, de 1,4 biliões de pessoas, realiza quase dez mil testes por milhão de pessoas. Mais de 300 mil amostras estão agora a ser testadas todos os dias, em comparação com apenas algumas centenas em março.